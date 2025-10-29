En el Quindío ha disminuido la vacunación, las autoridades de salud alertan sobre el panorama

Armenia

En el marco de la rendición de cuentas de la secretaría de salud departamental, el titular de la dependencia Carlos Alberto Gómez evidenció el complejo panorama en materia de vacunación.

Afirmó que el Quindío tiene coberturas vacunales muy altas en primeras dosis con el 92%, pero en los menores de 5 años disminuye notablemente por debajo del 70%.

“Nosotros estamos por encima del 92% en esas coberturas vacunales, pero resulta que ya en cuando miramos las de los menores de 5 años vemos que esto decae por debajo del 70% y cuando miramos adultos menores de 18 años también vemos que decae fundamentalmente este tema de vacunaciones", mencionó.

En ese mismo sentido resaltó que las cifras de influenza estacional son 140 vacunados en lo corrido del año lo que genera gran preocupación por eso se requiere el apoyo y compromiso ciudadano.

“Ahora estamos presentando el día de hoy las cifras, por ejemplo, para influenza estacional que son solamente 140 vacunados en lo que llevamos corrido del año, digamos es una situación donde se requiere que no es solamente las instituciones que presten unos adecuados servicios de salud, que brinden la atención en salud, que gocen por la calidad, sino que también el compromiso ciudadano es importante para el control de vectores, para las vacunaciones", indicó.

Añadió: “Estas son el escudo que tenemos nosotros para protegernos y para evitar que nuestros hijos, nuestros adultos mayores enfermen o puedan morir en una circunstancia de estas. Entonces Llevemos a nuestros niños, llevemos a los adultos mayores, a las madres gestantes ante este instrumento tan importante como es la vacunación que es totalmente gratuito".

Fortalecimiento de los servicios

En cuanto al fortalecimiento de los servicios de salud y evitar las barreras para el acceso, el secretario de salud indicó que es clave el derecho a la salud por eso propenden por la calidad en el servicio.

En ese sentido, resaltó que se han invertido 86 mil millones de pesos en cuanto al aseguramiento, a la garantía en salud pública y en garantizar una mejor infraestructura.

Fue enfático que uno de los mayores retos es que la burocracia financiera no afecte a los usuarios en el departamento al no girar los recursos a todos los prestadores.

Es importante mencionar que el secretario de salud, Carlos Alberto Gómez estará en el cargo hasta el próximo jueves 30 de octubre.