En Armenia advierten sobre la disponibilidad de vacunas contra la Fiebre Amarilla

Armenia

A pesar de no tener casos activos de la Fiebre Amarilla en el Quindío, las autoridades de salud establecen jornadas de vacunación con el fin de hacerle frente a la emergencia sanitaria declarada en el país.

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa evidenció que la capacidad instalada no es suficiente para atender la alta demanda de ciudadanos que acuden a la aplicación de la vacuna en medio de la preocupación de contagio.

Enfatizó que, aunque no hay casos confirmados, el riesgo se genera por la cercanía con los departamentos donde sí se han registrado y porque probablemente el mosquito transmisor este circulando en el departamento.

“Bueno, el proceso, como, como suele suceder, como nos pasó inclusive en la época de COVID, cuando empezaron a llegar las vacunas, la capacidad instalada sigue siendo la misma, entonces obviamente se ha visto congestión en algunos de nuestros centros de salud porque las personas pues en medio de este pánico que genera el saber el riesgo de que estemos en un tema epidemiológico, en un pico epidemiológico de fiebre amarilla que aún no hemos documentado“, sostuvo.

Advirtió que no hay una cantidad significativa de vacunas e incluso ya están próximos a que se acabe la existencia con la que contaban por eso están expectantes de nuevas dosis.

“Al día de ayer no teníamos todavía el primer caso en el Quindío, pero que por vecindad ya lo tenemos en Ibagué, que muy seguramente aquí tenemos el vector, tenemos el mosquito que lo transmite. Probablemente lo vamos a tener, entonces estamos haciendo ese proceso de vacunación. No hay una cantidad significativa de vacunas, de hecho ya estamos a puerta de que se nos acabe la existencia que teníamos, estamos expectantes de que nos entreguen unas dosis”, explicó.

Existencias de vacunas

Explicó que tenían existencias de 2.500 vacunas y fueron entregadas 500 a IPS privadas por lo que quedaban 120 por terminar es así como esperan 500 dosis nuevas.

“Estamos recibiendo muchas solicitudes de entidades, de centros educativos, de centros carcelarios para que vayamos a hacer brigadas, empezamos a hacer algunas, pero ya hay unos lineamientos que tenemos que respetar donde nos restringen a hacer ese tipo de brigada, donde tenemos que estar enfocados en una población especial, donde hay una restricción de que para poder abrir un frasco que tiene 10 dosis, hay que garantizar que mínimo se atienda un menor de edad y después las otras nueve dosis se pueden utilizar mayores de edad. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que decirlo, no puedo estar muy de acuerdo con el lineamiento porque eso son barreras y la vacunación yo siempre he sido un convencido que no debería tener ningún tipo de barrera", advirtió.

“Nosotros teníamos existencias de 2500 vacunas, nos hicieron entregarle 500 vacunas a unas IPS privadas Al día de ayer nos quedaban alrededor de 120 vacunas por terminar. Tenemos expectativa de que nos entreguen entre hoy y mañana 500 dosis nuevas y bueno, pues sabemos que el Ministerio de Salud Gobierno Nacional adquirieron hace poco 5 millones de vacunas. Eso no es nada para los requerimientos de la nación", mencionó.

Recordó que ante cualquier síntoma relacionado con el virus es clave acudir al médico para recibir la atención correspondiente.