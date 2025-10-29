“Del aula al bosque”, una experiencia que conecta energía, comunidad y naturaleza en el Magdalena

Santa Marta

En el marco del proyecto eléctrico Bonda – Río Córdoba 220 kV, la empresa Enlaza y la Fundación Cerro Seco desarrollaron en la vereda Buenos Aires (zona rural de Santa Marta) una jornada vivencial de educación ambiental llamada “Del aula al bosque” que busca fortalecer la conexión entre la comunidad, la energía y la naturaleza en el Caribe colombiano.

La actividad, en la que participaron niños, jóvenes y líderes comunitarios, combinó aprendizaje, conservación y cultura ambiental, con el propósito de promover el cuidado del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país. A través de dinámicas pedagógicas, los asistentes reflexionaron sobre la importancia de la biodiversidad local y el papel de la comunidad en su preservación.

“Con este tipo de iniciativas reafirmamos que el desarrollo energético no solo se trata de infraestructura, sino también de construir confianza, conocimiento y sostenibilidad con las comunidades”, afirmó Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza. “Nuestro compromiso con el Magdalena es impulsar una energía que aporte al progreso, pero que al mismo tiempo respete y proteja la vida en todas sus formas”, agregó.

Le puede interesar: Tecnología sueca impulsa solución definitiva al rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta

“Del aula al bosque” hace parte de las acciones sociales y ambientales impulsadas en el marco del proyecto que fortalecerá la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico en el Magdalena mediante la construcción de 33 kilómetros de línea de transmisión, cuya entrada en operación está prevista para diciembre de este año.

El programa beneficiará a más de 1.600 personas y busca integrar infraestructura energética con cultura ambiental y participación comunitaria, apostando por un desarrollo sostenible en la región y, al respecto Mario Daza, representante legal de la Fundación Cerro Seco, afirmó que trabajan para que las comunidades se conecten con su entorno.

“Necesitamos que comprendan el valor del bosque seco tropical y se conviertan en guardianes de su territorio, por eso, cada jornada es una oportunidad para sembrar conciencia y fortalecer la relación entre naturaleza y bienestar colectivo. Además, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Educación, hemos logrado demostrar que el trabajo entre el sector público, privado y la comunidad es posible y puede impactar positivamente en nuestros ecosistemas”, dijo Mario.

Le puede interesar: Por primera vez en la historia, Santa Marta invierte $5 mil millones en maquinaria amarilla

Además del componente técnico, Enlaza avanza en la reforestación con especies nativas, la creación de viveros comunitarios, la protección de fauna silvestre y procesos de compensación sociocultural, una iniciativa que promueve un modelo de desarrollo sostenible que nace del territorio y se proyecta hacia el futuro.