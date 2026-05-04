Brote de posible intoxicación en colegio de Santa Marta deja varios estudiantes afectados

Santa Marta

Las autoridades de salud en Santa Marta mantienen bajo control un presunto caso de intoxicación alimentaria registrado en la Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, donde varios estudiantes presentaron síntomas como dolor abdominal, vómito y diarrea tras consumir alimentos del Programa de Alimentación Escolar.

Tras la alerta, equipos de salud activaron protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica e inspección sanitaria para verificar las condiciones de preparación y manipulación de los alimentos. La mayoría de los menores afectados ya fueron dados de alta y no se reportan casos graves.

De acuerdo con el informe preliminar, el evento estaría presuntamente asociado al consumo de alimentos suministrados en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde varios estudiantes presentaron síntomas como dolor abdominal, vómito y diarrea horas después de la ingesta.

Le puede interesar:

Comunidades bloquean vía al Parque Tayrona y denuncian presuntos excesos de la fuerza pública

El secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra, hizo un llamado a la tranquilidad de padres de familia y comunidad educativa, reiterando que la situación se encuentra bajo vigilancia permanente, “no hay ningún caso de gravedad y se están tomando medidas inmediatas para garantizar la protección de la salud de la población infantil, a través del fortalecimiento de los procesos de inspección, vigilancia y control en los servicios de alimentación escolar del Distrito” precisó el funcionario.