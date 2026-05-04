Policía de Santa Marta capturó a taxista por presunto secuestro
Los elementos incautados, junto con el detenido, fueron dejados a disposición de la fiscalía General de la Nación, donde se realizaran las respectivas audiencias que definirá su responsabilidad penal.
Santa Marta
La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un ciudadano señalado por los delitos de secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Gracias a la rápida reacción, fue interceptado el automotor, logrando el rescate de una persona que al parecer fue obligada a subir al vehículo y la captura del conductor señalado por la víctima. Además, durante el registro le fue hallada una granada de fragmentación.
Le puede interesar:
Brote de posible intoxicación en colegio de Santa Marta deja varios estudiantes afectados
“Estos resultados, reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la vida y la libertad de los ciudadanos, invitamos a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la seguridad, a través de la línea de emergencia 123 o a través de la línea del Gaula 165” dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...