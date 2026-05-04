Policía de Santa Marta capturó a taxista por presunto secuestro

Santa Marta

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un ciudadano señalado por los delitos de secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Gracias a la rápida reacción, fue interceptado el automotor, logrando el rescate de una persona que al parecer fue obligada a subir al vehículo y la captura del conductor señalado por la víctima. Además, durante el registro le fue hallada una granada de fragmentación.

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“Estos resultados, reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la vida y la libertad de los ciudadanos, invitamos a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la seguridad, a través de la línea de emergencia 123 o a través de la línea del Gaula 165” dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.