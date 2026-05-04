Judicializan a dos presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’ por tres homicidios en Santa Marta

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, judicializó Darwin Enrique Arbeláez, alias Amarillo y David Enrique Ríos Bolívar, alias Pantera, presuntos integrantes de la organización criminal Los Pachencas que estarían involucrados en tres crímenes registrados en Santa Marta (Magdalena) en 2025.

De acuerdo con la investigación, el 28 de abril de 2025, en el barrio La Paz, alias Amarillo habría disparado contra un hombre de 25 años, en momentos en que este se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial. Tras el ataque, huyó en una motocicleta.

Por su parte, se estableció que Ríos Bolívar habría participado el 1 junio de 2025 en el crimen de otra persona, en hechos registrados en el sector del barrio La Paz. De acuerdo con la investigación, al parecer, aprovechó el estado de indefensión del hombre para dispararle en repetidas ocasiones causándole la muerte.

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Adicionalmente, alias Pantera estaría vinculado a un homicidio ocurrido el 22 de julio de 2025, en el mismo sector, donde habría disparado contra otro hombre, quien se encontraba al interior de su vivienda. La víctima era familiar de la persona asesinada el 1 de junio.