Tecnología sueca impulsa solución definitiva al rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta

Santa Marta

Con la llegada de modernas unidades de bombeo procedentes de Suecia, Santa Marta se prepara para superar una de sus problemáticas históricas: el rebosamiento de aguas residuales en el centro y sectores aledaños de la ciudad.

Las nuevas bombas serán instaladas en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales –EBAR Norte–, dentro del proyecto de rehabilitación que ejecuta la Alcaldía Distrital en coordinación con el Gobierno nacional. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 31 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, busca optimizar el sistema y prevenir colapsos en el múltiple actual.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó que la llegada de estos equipos marca un antes y un después en la gestión del saneamiento básico de la ciudad.

Está relacionado: Santa Marta optimiza su sistema de aguas residuales: ¿En qué consiste este proyecto?

“Ya es una realidad que esta administración le va a dar solución al problema de saneamiento básico que tiene la ciudad, duélale a quien le duela”, afirmó el mandatario, al resaltar los avances logrados en menos de dos años de gobierno.

Por su parte, el ingeniero Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura del Distrito, celebró la instalación y los empalmes del manifold provisional a las tuberías que conducen al emisario submarino.

“Tenemos una excelente noticia: han arribado a Santa Marta las unidades de bombeo de la estación EBAR Norte; otro hito importantísimo gracias a la gestión de nuestro alcalde”, aseguró.

ASÍ FUNCIONARÁN LOS EQUIPOS

Recordó que actualmente, la EBAR Norte opera con dos bombas sumergibles, cuya capacidad resulta insuficiente frente a los caudales que varían entre 1.200 y 1.500 litros por segundo. Con las nuevas unidades —cada una con capacidad de 600 litros por segundo— se espera cubrir la demanda de aguas residuales y contar con equipos de respaldo para mantenimiento preventivo o correctivo.

Además de evitar el rebosamiento que por años ha afectado a miles de samarios, la obra reducirá los impactos ambientales y los riesgos sanitarios asociados al represamiento de aguas servidas.

“Con esta intervención, la administración distrital reafirma su compromiso con la transformación de Santa Marta y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Distrital", anotaron las autoridades.