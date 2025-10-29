Colombia vence a Ecuador y así queda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. (Photo by Santiago Quichimbo/Agencia Press South/Getty Images) / Agencia Press South

¡Colombia sigue avanzando con paso firme en la Liga de Naciones Femenina! Este martes 28 de octubre, la Selección venció agónicamente a Ecuador en Quito por 2-1 y con ello sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen sudamericano.

REPASE ACÁ LA VICTORIA DE COLOMBIA SOBRE ECUADOR EN LA LIGA DE NACIONES FEMENINA

Aunque el cuadro nacional abrió la cuenta previó al término de la primera parte, gracias a un magistral cobro desde el punto penal de Leicy Santos, comenzando el complemento las ecuatorianas igualaron el compromiso por cuenta de Nayely Balaños.

Y cuando parecía que la historia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado terminaba en igualdad, apareció la capitana Daniela Montoya con una pintura. La mediocampista capturó un rebote al borde del área y soltó un certero remate de volea, que se coló contra el palo derecho de la guardameta rival. Golazo para el 1-2 definitivo.

¡𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼!



Victoria de nuestra Selección Colombia Femenina en Quito 🔝



🇨🇴 2-1 🇪🇨

Otros resultados de la fecha 2 en la Liga de Naciones Femenina

Ecuador 1-2 Colombia

Paraguay 1-2 Venezuela

Uruguay 2-2 Argentina

Chile 5-0 Bolivia

*Es preciso recordar que Brasil no está compitiendo debido a que es sede del Mundial 2027 y por tal motivo tiene cupo asegurado.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Pos. País Partidos Puntos Diferencia 1. Colombia 2 6 +4 2. Chile 2 4 +5 3. Argentina 2 4 +2 4. Venezuela 2 4 +1 5. Ecuador 2 3 +3 6. Uruguay 1 1 0 7. Paraguay 2 0 -3 8. Perú 1 0 -3 9. Bolivia 2 0 -9

*Teniendo en cuenta que son nueve selecciones en competencia, cada jornada descansa una. Por dicha razón, Uruguay y Perú tienen un partido menos