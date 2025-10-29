Copacabana declaró día de luto por muerte de José María Acevedo, fundador de Industrias Haceb

Copacabana, Antioquia

La Alcaldía de Copacabana declaró este miércoles 29 de octubre como día de luto municipal, en homenaje a José María Acevedo Alzate, fundador de Industrias Haceb, quien falleció el lunes 27 de octubre a los 106 años.

A través de un decreto municipal, el alcalde Johnnatan Pineda Agudelo dispuso la jornada de duelo como reconocimiento al legado y los aportes del empresario al desarrollo del municipio y del país.

“Don José María fue un hombre visionario, cuya tenacidad y espíritu emprendedor convirtieron una pequeña idea nacida en un garaje en una de las industrias más importantes de Colombia”, señaló la Administración Municipal en un comunicado.

Haceb, cuya planta principal está ubicada en Copacabana, ha sido un motor de desarrollo para la región, generando miles de empleos y oportunidades para los habitantes del municipio y del Valle de Aburrá.

La Alcaldía expresó su solidaridad con la familia Acevedo, los más de 3.500 colaboradores de la empresa y el empresariado antioqueño, destacando que José María Acevedo “trabajó con pasión por Colombia y dejó una huella imborrable en el corazón de Copacabana”.

Historia de José María Acevedo

Nacido el 2 de agosto de 1919 en Medellín, Acevedo forjó un imperio desde la humildad, transformando un pequeño taller de reparaciones en una multinacional que produce 2,5 millones de electrodomésticos anuales y genera empleo para miles de familias.

Cuando apenas cumplió los 21 años, en 1940, decidió abrir su propio taller de reparación en un pequeño garaje. Contaba solo con dos destornilladores, un alicate y un espacio de 25 metros cuadrados.

De a poco empezaron a llegar clientes, pero estaba para cosas más grandes y aunque, en ese momento, no lo sabía, cada uno de los trabajos que realizó lo forjaban para convertirlo en uno de los empresarios más exitosos del país.

El “decano de la industria paisa”, como también era conocido, fue un referente en Colombia y el exterior, ya que hoy su compañía tiene presencia en más de 20 países.