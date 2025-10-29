El ministro de Defensa calificó como amenazas los comentarios de la exseñorita Antioquia

Rionegro- Antioquia

La hoy exseñorita Antioquia Laura Gallego se volvió viral en las redes sociales por varios videos que publicó en sus redes sociales en los que preguntaba a varios políticos, entre ellos al hoy precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, a quienes preguntaba por “darle bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Esta situación generó diversas reacciones en el país, tanto así que decidió renunciar a ser señorita Antioquia y al Concurso Nacional de Belleza y ya no representará al departamento. Ante esta situación, el ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, se refirió a esas declaraciones, a las que calificó como amenazas.

“Entonces, tenemos que tener esa claridad de que sí es una amenaza ese tipo de comentarios, ese tipo de cultura, que puede encontrar un psicópata en las redes sociales y puede accionar un arma contra cualquier colombiano, como lo hicieron contra el senador Miguel Uribe”.

Recodemos que, ante la polémica, Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, calificó las declaraciones de la exreina como apología a la violencia y aseguró que esas declaraciones buscaban dejar huérfanas a sus dos hijas.