Haceb celebra 85 años como líder en innovación y transformación de los hogares colombianos

Medellín, Antioquia

Haceb, la empresa colombiana líder en electrodomésticos, celebra 85 años de historia reafirmando su propósito de transformar la vida de los hogares. Con cuatro plantas de producción, más de 3.800 empleos directos y una capacidad instalada para fabricar más de 2,5 millones de unidades al año, la compañía se mantiene como referente de confianza para los colombianos.

“Celebrar 85 años de Haceb es reconocer la huella que hemos dejado en la vida de los colombianos y el compromiso inquebrantable de trabajar siempre por su bienestar y progreso. Durante estas décadas hemos innovado y creado soluciones que responden a sus necesidades, entendiendo sus sueños y acompañando su día a día”, afirmó Santiago Londoño, gerente general de Haceb.

Fundada en 1940 por José María Acevedo Alzate como un pequeño taller de reparaciones eléctricas en Medellín, Haceb evolucionó hasta convertirse en una marca que hoy llega a más del 90% del territorio nacional, con presencia en múltiples canales de venta y una red de 50 tiendas propias. Su fundador, hoy con 106 años, sigue siendo testimonio del propósito social y empresarial con el que nació la compañía.

Edición especial y coleccionable para conmemorar su legado

En el marco de su aniversario, Haceb presentará una edición especial , conformada por productos que reviven su evolución a través de piezas icónicas. Estos serán presentados en diferentes eventos en Bogotá y Medellín

Estos lanzamientos se darán a conocer en dos escenarios clave para el interiorismo y la innovación en el país: la Feria del Hogar en Bogotá y la Feria del Diseño en Medellín.

Compromiso con la sostenibilidad y el futuro

La compañía avanza hacia la meta de convertirse en carbono neutro, con programas como Renueva, que ha recolectado más de 13 mil electrodomésticos para promover la economía circular y el consumo consciente. Además, sus productos con tecnología Inverter permiten ahorrar hasta un 67% de energía en comparación con modelos tradicionales.

Con estas soluciones, Haceb impulsa hogares más sostenibles y eficientes, alineándose con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos: Producción y consumo responsables, Trabajo decente y crecimiento económico, y Acción por el clima.