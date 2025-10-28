Fundador de Haceb José María Acevedo Alzate muere a los 106 años

José María Acevedo Alzate, el visionario antioqueño que fundó Haceb y simbolizó la tenacidad manufacturera de Colombia, falleció en la noche del 27 de octubre de 2025 a los 106 años.

Su partida, confirmada por la empresa en un comunicado de prensa, deja un vacío en el tejido industrial del país, pero también un legado perdurable de innovación accesible y compromiso social.

“Con inmensa tristeza informamos el fallecimiento de nuestro fundador, don José María Acevedo Alzate”, indicó el comunicado.

De acuerdo a información preliminar, el histórico empresario murió rodeado de su familia, en medio de una ceremonia privada que se realizaba en su residencia, en Medellín. Por el momento se desconocen las causas del deceso.

El “decano de la industria paisa”, como también era conocido, fue un referente en Colombia y el exterior, ya que hoy su compañía tiene presencia en más de 20 países.

Nacido el 2 de agosto de 1919 en Medellín, Acevedo forjó un imperio desde la humildad, transformando un pequeño taller de reparaciones en una multinacional que produce 2,5 millones de electrodomésticos anuales y genera empleo para miles de familias.

Cuando apenas cumplió los 21 años, en 1940, decidió abrir su propio taller de reparación en un pequeño garaje. Contaba solo con dos destornilladores, un alicate y un espacio de 25 metros cuadrados.

De a poco empezaron a llegar clientes, pero estaba para cosas más grandes y aunque, en ese momento, no lo sabía cada uno de los trabajos que realizó lo forjaban para convertirlo en uno de los empresarios más exitosos del país.

“Hoy nos quedamos con el recuerdo de don José, apasionado con los edificios y las máquinas que dan vida a sus plantas de producción, con el recuerdo de un hombre que hasta el último día vivió para ser honesto y justo, para servirle a la sociedad, para extender la mano y dar con gentileza", concluyeron.