Los grandes elogios de Philippe Coutinho a Carlos Andrés Gómez

El extremo chocoano Carlos Andrés Gómez atraviesa por un buen momento en el Vasco Da Gama de Brasil, equipo al que llegó procedente desde el Stade Rennes de Francia para este segundo semestre del año.

El exjugador de Millonarios ha disputado 11 partidos con el equipo de Río de Janeiro, 10 de ellos por la Serie A de Brasil, certamen en el que ha aportado cuatro asistencias, la última de ellas tras una carrera espectacular.

Las actuaciones de Gómez han generado grandes comentarios en el país, de parte de la prensa, los aficionados del Vasco y sus mismos compañeros de equipo. Philippe Coutinho, principal estrella del club, no ha sido la excepción.

El exjugador del Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, por mencionar algunos equipos, le dedicó grandes elogios a Carlos Andrés Gómez por medio de su cuenta de Instagram. No es la primera vez que el crack brasileño reconoce el talento del chocoano por esta vía.

¿Qué le ha escrito Coutinho a Gómez?

Tras el más reciente partido, en la victoria del Vasco Da Gama 0-3 sobre el Bragantino, Carlos Andrés Gómez asistió a Gabriel Souza para que liquidara el partido a los 89 minutos. Gómez comenzó la jugada en su campo propio, ganó con velocidad en potencia y finalmente dio el pase tras entrar al área.

En la publicación que hizo el chocoano de dicho encuentro, Coutinho le escribió: “Nuestro colombiano baila en el campo”, a lo que el extremo le respondió con otro elogio: “¿Cómo no? Si lo tengo a usted de maestro en el campo".

Ya días atrás el crack brasileño le había escrito a Gómez en otra publicación: “Juega y juega nuestro colombiano. On fire”. En dicho mensaje, Carlos Andrés Gómez respondió: “Gracias, máquina, más tú. Juegas demasiado”.