La familia y la educación es lo que más valoran los antioqueños según encuesta

En la octava edición de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia, el 99 % de los consultados afirmó que la familia es lo más importante en su vida, mientras que el trabajo ocupa el segundo lugar en la escala de valores. El estudio, un ejercicio académico desarrollado por la firma Invamer, abarcó zonas urbanas y rurales de 26 departamentos y tuvo como grupo objetivo a personas mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos.

Uno de los hallazgos más reveladores es que educarse se posiciona como la mayor aspiración de los colombianos, superando el deseo de tener casa, empleo estable, carro o viajar. La encuesta también mostró una ligera mejora en la percepción sobre la corrupción: mientras en 2018 el 95 % consideraba al país corrupto, hoy la cifra bajó al 88 %. Esa percepción es menos fuerte entre los jóvenes (82 %) y más alta entre los mayores de 46 años (90 %).

La situación económica, sigue siendo un tema de preocupación. Solo uno de cada cinco encuestados aseguró haber podido ahorrar en el último año. La capacidad de ahorro fue del 15 % en los estratos 1 y 2, del 27 % en los estratos 3 y 4, y del 58 % en los estratos 5 y 6.

En Antioquia, crecen la equidad y la apertura a la diversidad

La muestra ampliada para Antioquia, aplicada a 864 personas de las nueve subregiones, muestra un cambio notable en las prioridades: si en 2018 el trabajo era lo más importante para los antioqueños, hoy la familia ocupa ese primer lugar. El tiempo libre, aunque bajó en valoración al 91 %, sigue siendo un aspecto más relevante que en el promedio nacional.

El estudio también refleja una evolución en temas de religión y diversidad. Aunque la relevancia de la fe aumentó al 81 %, menos personas se definen como religiosas. Además, el 60 % de los antioqueños desaprueba la idea de que su religión sea la única aceptable, y solo el 45 % considera que la religión tiene razón frente a la ciencia.

En cuanto a tolerancia, los datos muestran avances: solo el 16 % de los antioqueños preferiría no tener un vecino homosexual —una reducción de diez puntos frente al promedio nacional— y el 88 % aceptaría convivir con inmigrantes. Sin embargo, la apertura disminuye frente a excombatientes de grupos armados, con un 59 % de aceptación. Las mujeres y los jóvenes lideran los niveles más altos de inclusión.

Igualdad de género y compromiso ambiental

El estudio evidencia que 88 de cada 100 antioqueños apoyan el trato igualitario hacia las personas que “se visten, actúan o se identifican como el sexo opuesto”, una cifra superior al promedio nacional.

Asimismo, el 92 % considera que las mujeres deben decidir libremente si desean casarse o no. No obstante, persisten sesgos: un 21 % aún cree que la educación universitaria es más importante para los hombres que para las mujeres.

El compromiso ambiental también es alto: el 73 % de los antioqueños reconoce su responsabilidad personal frente al cambio climático, aunque en el Valle de Aburrá esa cifra baja al 67 %.

La encuesta confirma que el 97 % de los antioqueños se percibe como una persona “dedicada y trabajadora” y la mayoría asegura haber “superado obstáculos y retrocesos para cumplir un reto importante”.

En el Oriente del departamento los ciudadanos se declararon los más felices, mientras que en Urabá se reporta el mayor nivel de satisfacción con la vida.

Conversatorio

Durante la presentación de los resultados, realizada en un conversatorio académico, participaron el director de Comfama, David Escobar, el presidente del Grupo Sura, Ricardo Jaramillo y el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva; quienes reflexionaron sobre la importancia de estos hallazgos para comprender las transformaciones sociales.

“las sociedades son dinámicas, la sociedad colombiana todavía tiene mucho arraigo a las tradiciones, lo cual es muy bueno, pero tenemos que ser conscientes que, con toda la conexión que tenemos con el mundo, las redes sociales; vamos cambiando y vamos evolucionando" expresó el presidente del Grupo Sura.