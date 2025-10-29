Cinco muertos del Clan del Golfo en medio de operaciones militares en Antioquia

Colombia

Luego de que se realizara una reunión extraordinaria de seguridad en Yarumal, Antioquia, y siguiendo la directriz del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, de intensificar la ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, el Ejército Nacional desarrolló una operación en zona rural del municipio de Abriaquí, en el occidente antioqueño.

De acuerdo con información preliminar, cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron en desarrollo de las operaciones militares, mientras que dos más fueron capturados y un menor de edad fue recuperado.

Durante los combates también se logró la incautación de material de guerra, entre armas, intendencia y radios de comunicación.

“Desde el sector, nuestras tropas reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de cinco presuntos integrantes de este grupo terrorista, así como la incautación de armas largas y cortas, además de la recuperación de una menor de edad”, afirmó el Ejército.

El operativo hace parte de una estrategia de control territorial y neutralización de estructuras criminales que operan en el occidente y norte del departamento y más después de que cientos de familias duraron once días desplazadas por confrontaciones armadas entre grupos ilegales.

Según fuentes militares, la intervención continuará en las próximas horas con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, para evitar posibles retaliaciones del grupo armado.