Santiago Londoño comanda la convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17: repase acá la lista

El delantero del Envigado es la gran figura del equipo tricolor.

¡La Selección Colombia se alista para disputar el Mundial sub-17! Este lunes 27 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer el listado de 21 jugadores que disputarán el campeonato juvenil.

Como era de esperarse, la nómina es comandada por el delantero Santiago Londoño, quien fue gran figura en el pasado Sudamericano de la categoría y cuyo paso a Europa se confirmaría en los próximos meses.

También vale la pena destacar que solo un futbolista del plantel actúa en el exterior, se trata de Deivi Fernando Quiñones, mediocampista que pertenece a la Liga de Quito (Ecuador). En cuanto al rentado local, Envigado es el club que más jugadores aporta a la Selección con tres.

Convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17

  1. Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
  2. Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
  3. Brait García Lobo – Deportivo Cali
  4. Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
  5. Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
  6. Kevin Angulo Angulo – América de Cali
  7. Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
  8. Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
  9. Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
  10. Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
  11. Didier Fabián Henao – Boca Juniors
  12. Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
  13. Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
  14. Santiago Londoño González – Envigado FC
  15. Juan Sebastián Covilla González – Deportes Tolima
  16. David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
  17. Miguel Ángel Agámez – Junior FC
  18. Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
  19. Deivi Fernando Quiñones – L.D.U Quito
  20. Yaiker David Moya – Junior FC
  21. José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Colombia en el Mundial Sub-17

La Selección Colombia se encuentra en el Grupo G del Mundial Sub-17 junto con Alemania, Corea del Norte y El Salvador. El grupo viajará a Qatar, sede del torneo, el próximo miércoles 29 de octubre para preparar lo que será su debut ante los alemanes el 4 de noviembre sobre las 9:45 de la mañana (hora colombiana).

