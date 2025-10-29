Aqualia ejecuta renovación de alcantarillado en Sahagún para mejorar la infraestructura sanitaria

Montería

En el marco de su plan de obras aprobado por la Empresa Regional Aguas del Sinú (ERAS S.A.) y la alcaldía municipal de Sahagún, Aqualia, operadora de servicios de acueducto y alcantarillado en doce municipios del departamento de Córdoba, avanza en un proyecto significativo de reposición de infraestructura sanitaria.

La obra se localiza en el barrio San Pedro, donde se está procediendo a la renovación de más de 180 metros de redes de alcantarillado y la instalación de 20 acometidas domiciliarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal reemplazar una red que supera los cuarenta años de servicio, habiendo cumplido su vida útil, con el fin de fortalecer la operatividad del sistema y elevar las condiciones de salubridad para la comunidad residente en este sector.

El proyecto contempla el cambio de la antigua tubería de concreto por una nueva línea fabricada en PVC de 16 pulgadas. Esta actualización técnica es crucial para resolver un problema recurrente en la zona conocida como el sector de la Clínica, donde se presentaban frecuentes rebosamientos del sistema de alcantarillado.

Dichos incidentes eran consecuencia directa del colapso en el tramo de tubería que ahora está siendo intervenido, lo que generaba afectaciones ambientales y de salud pública. Un residente del barrio San Pedro, Luis Fernando García, manifestó su apoyo a la obra comentando: “Agradecido con Aqualia y la alcaldía por la intervención que demuestra que todos estamos poniendo un granito de arena para que Sahagún eche para adelante”.

Esfuerzos logísticos y operativos

A pesar de que las condiciones climáticas, específicamente la temporada de lluvias, han representado un desafío para el cronograma de ejecución, limitando en cierta medida el ritmo de los trabajos, Aqualia ha reafirmado su compromiso con la comunidad.

La empresa está realizando los esfuerzos logísticos y operativos necesarios para completar la obra dentro de los plazos establecidos inicialmente. Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, explicó el contexto de la inversión: “Esta intervención hace parte del plan de obras e inversiones aprobado por la Empresa Regional Aguas del Sinú (ERAS S.A.) y la alcaldía municipal, como entidades contratantes del operador. Seguimos trabajando en equipo, con responsabilidad técnica y cercanía social, para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios”.

Galardón de Andesco

La compañía, que cuenta con operaciones en dieciocho países y que recientemente fue galardonada por Andesco 2025 por su programa de bienestar laboral BeAqualia, consolida su presencia en Colombia bajo un modelo de gestión que prioriza la innovación y la sostenibilidad.

Este proyecto en Sahagún ejemplifica su estrategia de combinar la eficiencia técnica con una marcada sensibilidad social y un firme compromiso con el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública local, asegurando un servicio más confiable y saludable para los habitantes.