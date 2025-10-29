Álvaro Uribe estará el 1 de noviembre en Tunja, con los precandidatos del Centro Democrático

Tunja

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez anunció que este sábado primero de noviembre estará en Tunja el expresidente, Álvaro Uribe Vélez y todos los precandidatos presidenciales. El encuentro se realizará en el Club Comfaboy.

“Vamos a estar el sábado en una reunión con los diferentes sectores económicos, políticos, sociales, del departamento y los amigos del Centro Democrático, hablando de la realidad del departamento del país, las soluciones ante este desastre de gobierno que hemos tenido”.

Confirmó quiénes estarán en Boyacá.

“Va a estar el presidente Uribe con el director del partido, Gabriel Vallejo, la secretaria general del partido y el director político, los precandidatos presidenciales Andrés guerra, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Va a estar toda la plana mayor del Centro Democrático saludando a los boyacenses hablando y obviamente mirando las soluciones alternativas ante las problemáticas que tiene el país por el nefasto gobierno que hemos tenido de Gustavo Petro y esa es una invitación que queremos hacerle a todas las personas y amigas del partido este próximo sábado”.

El senador boyacense se refirió al papel que jugará el expresidente Uribe en las elecciones de 2026.

“De acuerdo con las conversaciones que he tenido con el presidente Uribe, yo lo veo muy interesado, en que la lista al Senado sea cerrada y que él se ubique en el puesto número 25. Eso es lo que yo le he oído y lo que yo puedo hablarles de primera mano en palabras de él. Hoy yo veo a él con ganas de ir a la lista al Senado en el puesto número 25 con la lista cerrada del Centro Democrático”.

El senador también se refirió a los escaños que podría alcanzar el Centro Democrático para Boyacá en las elecciones legislativas.

“Yo creo que en el departamento de Boyacá vamos a tener un senador y un representante de la Cámara, vamos a tener uno de los partidos más votados del departamento porque la opinión pública hoy nos favorece en las diferentes encuestas, el Centro Democrático se ubica de primeras en las listas al Senado y en la Cámara de Representantes. Estoy seguro que mantendremos un curul en la Cámara de Representantes haciendo una muy buena lista, presentando muy buenos nombres a la opinión del departamento y que representen con altura, el departamento de Boyacá y se hagan escuchar en el Congreso de la República”.