Alcalde de Tunja, Krasnov buscó en Google argumentos para recusar magistrados del Consejo de Estado

Tunja

Una vez más el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov busca frenar el fallo en segunda instancia del Consejo de Estado que tiene en sus manos la permanencia del mandatario en el cargo. En los últimos días se conoció que el alcalde interpuso una segunda recusación contra “todos” los magistrados de la Sección Quinta donde se encuentra el expediente.

Los cuatro magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado le pidieron a la presidenta de la Sección Primera de la Corporación, Nubia Margoth Peña Garzón que niegue la segunda recusación que les hizo el alcalde para que se aparten del estudio de la demanda de nulidad, pues resulta claro que la recusación formulada no tiene fundamento probatorio y jurídico que les permita separarse del conocimiento del asunto. En consecuencia, consideran que no se encuentran incursos en alguna circunstancia que pueda llegar a afectar la imparcialidad con la que les corresponde resolver el proceso.

Advierten otra vez, que ”es evidente que las causales de recusación invocadas en el caso concreto no se configuran, sino que, por el contrario, están encaminadas a dilatar el proceso y le piden a la presidenta de la Sección Primera que se declare infundada y se apliquen las consecuencias consagradas en el artículo 147 del Código General del Proceso para estos eventos”.

Ese artículo hace referencia a que, “cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar”.

En el documento que envío al Consejo de Estado como ciudadano y sin apoderado, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov reconoció que buscó los argumentos para esta nueva recusación en internet.

“Previo a cualquier consideración de fondo advierto a los señores magistrados que NO ostento la calidad de abogado, razón por la cual las referencias normativas y jurisprudenciales contenidas en el presente escrito se han fundamentado en la información disponible a través del motor de búsqueda Google, con el agravante de mi precaria comprensión del idioma español”.

La segunda recusación como era de esperarse fue negada y ahora se espera que el Consejo de Estado por fin tome una decisión en segunda instancia sobre la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.