Abogado denuncia dilaciones en el proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja

El abogado Marco Antonio Palma Luna denunció ante el Consejo de Estado presuntas dilaciones e irregularidades en el trámite del proceso de nulidad electoral que cursa contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, argumentando que la Sección Primera de esa corporación habría incurrido en actuaciones contrarias al principio de celeridad procesal. Palma Luna señaló que, pese a que desde el 31 de julio se profirió un auto que ordenaba devolver el expediente a la Sección Quinta para continuar el trámite, dicha orden no se ha cumplido.

«...Con sorpresa vemos que, a pesar de que la Sección Primera ha reiterado en varios autos —el del 31 de julio, el del 29 de agosto, el del 26 de septiembre y el del 14 de octubre— que no proceden más recursos, sigue dando trámite a memoriales presentados directamente por el señor Mikhail Krasnov, cuando lo procedente era rechazarlos de plano y remitir el expediente a la Sección Quinta...», afirmó Palma Luna en diálogo con Caracol Radio. Según el jurista, esta situación configura un «...desacato a las propias decisiones del Consejo de Estado..», permitiendo que el alcalde «...siga burlándose de la justicia y dilatando el proceso...».

El abogado explicó que la acción de tutela interpuesta busca que el Consejo de Estado garantice el debido proceso, el acceso a la justicia y la legalidad en los trámites electorales. «...Con dichas actuaciones tanto el señor Krasnov como el mismo juzgador están vulnerando el derecho democrático y el acceso a la administración de justicia. Lo que solicitamos es que se compulsan copias a la Procuraduría y se impongan las sanciones correspondientes...», sostuvo.

Finalmente, Palma Luna advirtió que de persistir las demoras, podría configurarse una falla judicial que afectaría la legitimidad institucional del municipio. «...Ya presentamos la denuncia ante la Comisión Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue lo ocurrido. Se han perdido más de tres meses y medio de términos, y si no se corrige este curso procesal, podría abrirse paso a una demanda por reparación directa contra la Rama Judicial...», concluyó el abogado, quien insistió en que la justicia debe actuar «...con eficiencia y en pro de la sociedad tunjana...»