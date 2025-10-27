Toros del Valle se consolida como líder tras vencer a Paisas en el Evangelista Mora

El equipo Toros del Valle continúa demostrando su poderío en la Liga Profesional de Baloncesto, luego de imponerse (92–80) ante Paisas, en un encuentro disputado este fin de semana en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, con entrada totalmente gratuita.

Con este resultado, el quinteto vallecaucano cerró la serie 2–0 y se mantiene en la primera posición de la tabla con 17 puntos, producto de siete victorias y una sola derrota en ocho partidos disputados.

En la clasificación general, Caribbean Storm ocupa el segundo lugar con 11 unidades, mientras que Cimarrones, Sabios de Manizales y Caimanes del Llano igualan con nueve puntos.

El director técnico del conjunto vallecaucano, Bernardo Fitz-González, destacó la disciplina y el compromiso de sus jugadores durante esta fase del torneo.

“Paisas es un excelente equipo y fue difícil el juego, como siempre compiten duro, tienen un excelente grupo, excelente coach, es un excelente club y aquí está todos del Valle compitiendo a un nivel alto, estamos jugando a un nivel alto, los muchachos están respondiendo, tenemos una excelente defensa”

Toros del Valle volverá a la acción en casa el próximo martes 28 de octubre a las 8:10 p.m. y el miércoles 29 a las 8:30 p.m., nuevamente en el Coliseo Evangelista Mora, donde buscará ampliar su ventaja en la cima de la tabla.