Un hombre se encuentra hospitalizado en Pereira luego de ser agredido en una riña en Anserma, Caldas

Manizales

El primero es el de un joven herido con un arma blanca en uno de sus antebrazos, por la gravedad de la herida fue remitido a un centro hospitalario en la ciudad de Pereira, donde se encuentra actualmente. El presunto agresor se entregó a las autoridades, pero fue dejado en libertad.

Le puede interesar: Indignación por caso de maltrato animal: un perro es hallado muerto colgando de un puente en Caldas

El segundo hecho ocurrió cuando una mujer lesionó con un arma cortopunzante a su pareja sentimental, la presunta victimaria fue capturada y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Le puede interesar: Motociclista resultó lesionado tras chocar con un derrumbe en el municipio de Anserma, Caldas

“El hombre del primer suceso sufrió una herida profunda en su antebrazo, por lo que tuvo que ser remitido a Pereira. Quien lo agredió se entregó voluntariamente y será dejado en libertad, no se programó audiencia por haber ido hasta las autoridades, pero seguirá vinculado al proceso. El segundo caso fue entre un hombre y una mujer, ella lo agredió generándole varios cortes en sus dedos, fue valorado por médicos del hospital y está fuera de peligro. La victimaria será presentada en audiencia de imputación de cargos”, indica Luis Grajales, secretario (E) de Gobierno y Seguridad de Anserma.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

La causa de ambos casos se dio en medio del consumo excesivo de bebidas embriagantes desencadenando en hechos de intolerancia y agresiones físicas. “Invitamos a la comunidad a tener un buen comportamiento, siempre procuren no excederse con el licor, ser más tolerantes y, por fortuna, no hemos tenido víctimas fatales, por eso desde la alcaldía llamamos a la comunidad de preservar el orden público y la convivencia ciudadana”, concluye el funcionario.