Motociclista resultó lesionado tras chocar con un derrumbe en el municipio de Anserma, Caldas

Un motociclista resultó herido tras colisionar con un derrumbe en la vereda Taudía, en Anserma. El hombre presentó trauma cerrado de tórax y en la cadera, aunque permanecía con signos vitales estables al momento de la atención.

“Se presentó un accidente de tránsito en la vía que comunica el municipio de Anserma con la vereda Taudía zona rural y jurisdicción del municipio. En este evento resulta lesionado una persona la cual conducía una motocicleta en la que al parecer pues no tenía luces y pues digamos que debido a las fuertes lluvias y a la temporada que estamos pasando había una caída de árboles, un derrumbe en la vía y el señor no se percata de la presencia de este y termina colisionando con un árbol”, David Espinal, subcomandante de Bomberos de Anserma

Los bomberos realizaron la inmovilización y el traslado del herido al servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl, donde recibió atención médica tras esta fuerte caída.

Los combos de maquinaria se desplazan a esta hora para habilitar las vías del occidente de Caldas que han sufrido afectaciones por las lluvias. David Espinal, subcomandante de Bomberos de Anserma

El IDEAM anunció un incremento de las lluvias en la zona Andina especialmente en la última semana de octubre y primera de noviembre