Superintendencia de Notariado y Registro adelanta visita a la oficina de catastro de Armenia

A través de un auto con fecha del mes de octubre la Superintendencia delegada para el registro con funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral ordenó una visita especial de control en la ciudad por el proceso de actualización catastral.

El concejal del Pacto Histórico Jonatan Rojo dio a conocer que durante el año 2024 se generaron una serie de quejas relacionadas con catastro multipropósito, el tema de avalúos y el predial.

Destacó que a raíz de estas situaciones presentó una queja ante la Superintendencia y hace poco le notificaron sobre la visita que se viene desarrollando desde el día lunes 27 de octubre y culmina este miércoles 29.

“Se presentó este año 2025, entonces la queja ante la superintendencia y hace poco nos notifican que efectivamente se inicia la inspección vigilancia y control a la subsecretaría de catastro del municipio con lo cual se podrán evidenciar cualquier tipo de irregularidad o situación pues que la superintendencia determine como una afectación al patrimonio público y en ese sentido pues queremos ante todo mencionar que parte de esta gestión pues busca defender el interés público y buscar que la gestión catastral y la operación se haga conforme a la ley", resaltó.

Fue claro que la idea de este proceso es evidenciar cualquier tipo de irregularidad que la Superintendencia determine y defender el interés publico donde la gestión catastral sea conforme a la ley.

Expuso que hay mucha inconformidad por parte de la ciudadanía porque predios con condiciones muy básicas tuvieron incrementos de hasta el 200% que repercutió en la liquidación del impuesto predial.

Añadió: “Entendemos es el rezago que tenía el municipio frente al tema de actualización catastral desde hacía muchos años no se hacía esa actualización y pues lo que ha dejado como resultado todo ese proceso es 25 billones de pesos en lo que tiene que ver con los nuevos avalúos. Es digamos como una cifra importante en lo que tiene que ver con ese ejercicio que se cumplió“.

Al respecto consultamos al secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Pérez quien confirmó la visita que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de nueve quejas en relación con la demora en los trámites que han sido radicadas en el transcurso del año 2023 a 2025 y una última expuesta por el concejal Jonatan Rojo.

"En ese entendido, uniendo estas nueve quejas más las del concejal en relación con la demora en los trámites, el concejal puntualmente habla de un tema de errores en la actualización catastral. y de verificación en la actualización catastral, En en razón de esto, la superintendencia ve la necesidad de aperturar una indagación preliminar. En este momento se encuentran los 3 días que estipuló para esta visita de vigilancia y control. Nos encontramos atendiéndola desde la administración", informó.

Aseguró que nueve quejas en medio de una actualización catastral es una cifra muy mínima por eso reiteró que el proceso cuenta con todos los soportes técnicos.

Agregó: “Nosotros seguimos reiterando que en la ciudad de Armenia la actualización catastral cuenta con todos los soportes técnicos y en debida forma desde la ley para haber salido adelante como efectivamente así fue. Recordemos que la actualización catastral también fue demandada, perdió en los estrados judiciales y es un proceso que viene saliendo adelante".

Aclaró que ya han recibido auditorías por parte de la Contraloría y de los diferentes entes de control donde pese a algunas situaciones administrativas ha sido satisfactorio el resultado contrario a como lo quieren mostrar actores políticos que aprovechan la coyuntura.

Destacó que en el transcurso de los cuatro años de servicio catastral han contado con cuatro contratos con dos operadores catastrales diferentes y en razón del primer operador que fue la unidad administrativa de catastro Bogotá se encuentra una discusión en estrados judiciales por un presunto incumplimiento contractual interpuesto por la administración municipal debido a la demora en algunos trámites.