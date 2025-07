Desde la secretaría de Hacienda de Armenia aclaran situación en la oficina de Catastro

Armenia

Frente a una información que circuló en un medio de comunicación digital sobre una cadena de corrupción en la oficina de catastro, el secretario de Hacienda de la capital quindiana Yeison Pérez aclaró la situación.

Afirmó que todo nace en el Concejo Municipal donde un ciudadano sin el debido material probatorio realiza de manera irresponsable una intervención y es por eso sostiene que allí mismo dio respuesta para la claridad oportuna.

“Todo nace de una intervención de un ciudadano del Consejo Municipal, una intervención desde mi punto de vista irresponsable por lo que genera, por las alertas que generan que también que que tal vez no tengan un fondo o un sustento, porque yo Vanessa yo me niego a creer con todo el respeto del mundo de que el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Catastro, control interno de gestión y los entes de control que nos auditan frecuentemente no tengan información de un entramado de corrupción o de una cadena de corrupción", sostuvo.

Explicó que a raíz del control en los procesos de la administración municipal evidenciaron unas presuntas anomalías en un trámite ya que ante una solicitud tenía dos actos administrativos resolviéndolo.

Señaló que cuando revisaron a fondo lograron determinar que se generaban dos actos administrativos resolviendo la misma solicitud con información distinta por lo que de inmediato solicitaron el respectivo informe.

“Lo que conocemos es un trámite, un trámite que en razón de ese control natural que se hace desde los procesos en la administración municipal se identificó que tenía unas presuntas anomalías e irregularidades, Puntualmente, ante una solicitud teníamos dos actos administrativo resolviéndolo. Entonces, eso ya genera alerta. Pues una solicitud debe tener un acto administrativo, no dos", explicó.

Manifestó que una vez puso en conocimiento del alcalde de la ciudad toda la situación tomaron la decisión junto con los jurídicos de establecer la denuncia pertinente ante la Fiscalía General de la Nación.

“Entonces, cuando entramos a revisar el tema de por qué dos actos administrativos resolviendo la misma solicitud y con información distinta, fue donde empezamos a determinar de que posiblemente teníamos unas irregularidades. Se le solicitó un informe a la entonces subsecretaria de Catastro, la doctora Cindy Lorena Gallego. Ella suministra el informe desde lo que revisa“, destacó.

Manifestó: “Se toma la decisión con los jurídicos del alcalde de que es un tema que debe ser conocido por la Fiscalía General y entonces establecemos el respectivo denuncio, hacemos la radicación respectiva con los soportes para que ellos como ente de control determinen si realmente es un acto de corrupción, no lo es y quiénes son los responsables o no. Eso fue todo lo que sucedió“.

Aclaró además que la salida de la exsubsecretaria de catastro, Cindy Gallego no tiene nada que ver con actos de corrupción puesto que están realizando cambios tanto a nivel directivo y operativo para mejorar la atención al ciudadano.