Colombia vs. Ecuador en la Copa América Femenina de 2022 en el estadio Pascual Guerrero de Cali / Colprensa

La Liga de Naciones Femenina continúa jugándose en territorio Sudamericano, como competencia que da la clasificación al Mundial del 2027. La Selección Colombia en la primera jornada goleó 4-1 a Perú en el Atanasio, con esta victoria son segundas con tres unidades en la tabla de posiciones y aspiran a realizar un excelente torneo.

En la segunda fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas, la Tricolor visitará a Ecuador en Quito y espera sellar esta doble jornada con seis puntos. Al frente tiene una importante Selección rival, que viene de ganarle por goleada 4-0 a Bolivia en El Alto.

¡𝙈𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 𝙚𝙡 𝙜𝙧𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙚𝙣̃𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙨𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙡𝙖𝙙𝙖 𝙖 𝙌𝙪𝙞𝙩𝙤!



🆚 🇪🇨

🗓 Martes 28 de octubre

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

🏆 CONMEBOL Liga de Naciones

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 27, 2025

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia Femenina enfrentando a Ecuador? Vea acá el historial

Con esta Liga de Naciones, el equipo femenino de Colombia se medirá ante todos los equipos del sur del continente. En esta ocasión será el combinado ecuatoriano con el que se ha enfrentado en 11 oportunidades, 5 fueron por partidos oficiales de la Copa América y 6 en duelos amistosos, de los cuales son 6 victorias cafeteras ante 5 ecuatorianas.

La primera ocasión fue en 2003 en la Copa América de Perú, cuando se cruzaron en la fase de grupos de la zona E, en aquella ocasión igualaron 1-1, luego se enfrentaron por la misma fase del torneo celebrado en Argentina en el 2006, también sellaron una igualdad con marcador de 2-2.

En 2014 se volvieron a ver las caras en la etapa inicial del torneo continental, en aquella ocasión la victoria fue 1-0 para la Tricolor ecuatoriana, más adelante se enfrentaron en la final y Colombia cayó 1-2 quedándose con el subcampeonato del torneo disputado, en territorio ecuatoriano.

Finalmente, en el 2022, en el torneo celebrado en Colombia, volvieron a jugar otro partido correspondiente a la fase de grupos, en el que las locales sellaron un triunfo con marcador de 2-1.

