Santa Marta inicia su sistema de videovigilancia con cámaras instaladas en zona turística de Gaira

Santa Marta

La comunidad de Gaira cuenta con 47 nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en los barrios Edgardo Vives y El Rosario de Gaira, una herramienta que busca fortalecer la seguridad y la convivencia en esta zona del sur de Santa Marta.

Los equipos, conectados a un sistema de monitoreo que operará en coordinación con la Policía Metropolitana, forman parte de un plan distrital que pretende ampliar la cobertura tecnológica de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa se desarrolla dentro del programa ‘Obras Barriales’, mediante el cual las Juntas de Acción Comunal gestionan proyectos de infraestructura y seguridad a través de convenios solidarios con la Alcaldía. Según el Distrito, ya se han firmado 59 convenios con igual número de comunidades, beneficiando a más de 4.000 samarios.

Durante la entrega, el alcalde Carlos Pinedo Cuello señaló que estas primeras cámaras son solo el inicio de una estrategia que busca modernizar la seguridad urbana.

“Las primeras cámaras que se instalan en el Distrito de Santa Marta están aquí, en Gaira. Es el inicio de un proceso de trasformación que continuará creciendo, porque la seguridad de los samarios no puede esperar”, afirmó.

Indicó también que “Santa Marta lleva más de 50 años con los mismos problemas. Hoy estamos dando soluciones reales. No nos apartamos del compromiso de transformar la ciudad, y eso incluye garantizar agua, alcantarillado y seguridad para todos”.

Además del componente tecnológico, el Distrito anunció que los convenios barriales también contemplan obras en saneamiento, acueducto y alcantarillado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los tres frentes que más demanda la ciudadanía: seguridad, servicios básicos y convivencia.