Con recursos del FONSET, Santa Marta entrega ocho camionetas para reforzar la seguridad ciudadana

Santa Marta

Con una inversión de 1.800 millones del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, entregó ocho camionetas a la Fuerza Pública y a la Fiscalía, reforzando la lucha contra la extorsión y el secuestro en la ciudad. Los vehículos fueron asignados al Gaula de la Policía Metropolitana, al Gaula Militar Magdalena y a la Dirección Seccional de la Fiscalía.

“Seguimos reforzando la presencia institucional y cerrando espacios a la delincuencia; la seguridad es y seguirá siendo una de mis mayores prioridades”, aseguró el mandatario distrital, al destacar que desde 2024 gestionó la creación de la unidad especializada del Gaula en Santa Marta.

El parque automotor busca fortalecer la operatividad de las instituciones y aumentar los resultados en capturas y allanamientos. En ese sentido, el coronel Jaime Hernán Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, afirmó que “esta entrega representa no solo una mejora en nuestras capacidades operativas, también un paso firme hacia el objetivo común de garantizar la convivencia y la tranquilidad de todos los samarios”.

Por su parte, el coronel Alexánder Rodríguez Bernal, jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Segunda Brigada, señaló que “este gesto de apoyo contribuye de manera significativa a mejorar la movilidad y la capacidad de respuesta de nuestro grupo Gaula, permitiéndonos actuar de forma más oportuna y efectiva frente a situaciones de extorsión o secuestro”.

La directora del CTI Seccional Magdalena, Silvia Suárez, también resaltó el aporte afirmando que “estos vehículos no solo son herramientas de movilidad, sino también un respaldo a la labor investigativa que desarrollamos en defensa de la legalidad, la verdad y la justicia”.

El acto de entrega se llevó a cabo en la plaza Simón Bolívar con la presencia de autoridades, empresarios y líderes comunales, quienes coincidieron en que la seguridad es clave en una ciudad turística donde es fundamental para preservar la confianza y el desarrollo económico local.