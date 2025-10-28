Real Cartagena se mete a cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso: estos son los clasificados

Real Cartagena en la temporada 2025 del Torneo de Ascenso / @RealCartagena

¡Infartante definición en el Torneo de Ascenso colombiano! Este lunes 27 de octubre se dieron a conocer los ocho equipos que lucharán por el título del segundo semestre y, consecuente a esto, el club que luchará por regresar a primera división.

Aunque la jornada inició con la sorpresiva victoria de Real Santander por 2-1 sobre Atlético Huila, el cuadro de Neiva ya tenía asegurada su presencia en la siguiente ronda del campeonato.

Así pues, la emoción llegaba inmediatamente después con los juegos en simultáneo de Deportes Quindío vs. Real Cartagena y Jaguares vs. Boca Juniors de Cali. Tres equipos luchaban por los últimos dos cupos rumbo a cuadrangulares.

Real Cartagena clasificó a los cuadrangulares del Torneo de Ascenso

El Real Cartagena vio comprometida su presencia en los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, cuando Boca Juniors, de manera sorpresiva, anotó primero en el Jaraguay de Montería (0-1). Con ello, los vallecaucanos pasaban a la séptima casilla y los cartageneros, que empataban a cero con Quindío, quedaban octavos.

Ahora bien, la alegría para Boca duró hasta el último cuarto de hora de partido, cuando Jaguares emparejó la historia (1-1). Bajo este panorama, el Cartagena, que seguía igualando a cero con Quindío, pasaba a ser séptimo y los vallecaucanos ahora eran octavos.

Al final, el Deportes Quindío no logró llevarse la victoria de la clasificación y terminó quedando eliminado, mientras que Real Cartagena y Boca Juniors se metieron a los cuadrangulares.

Los clasificados a cuadrangulares del Torneo de Ascenso

Posición Equipo Puntos Diferencia 1. Jaguares 36 +16 2. Patriotas 35 +10 3. Cúcuta 30 +12 4. Real Cundinamarca 28 +11 5. Inter Palmira 28 +3 6. Real Cartagena 24 +11 7. Atlético Huila 24 -1 8. Boca Juniors de Cali 23 +4

¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares en el Torneo de Ascenso?

El sorteo de los cuadrangulares en el Torneo de Ascenso se llevará a cabo después del cierre de la jornada 16. Así pues, todo iniciará sobre las 7:15 de la noche y los detalles podrá seguirlos en la página web de Caracol Deportes.

