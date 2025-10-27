Pablo Peirano no es más director técnico de Nacional: ¿Santa Fe es una posibilidad?. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Pablo Peirano no es más el entrenador de Nacional de Uruguay. El entrenador de 50 años fue cesado del cargo este lunes 27 de octubre, luego de haber empatado a cero (0-0) con Montevideo Wanderers en la decimotercera fecha de la Liga AUF.

La decisión se tomó a pesar de ser segundo en el Torneo Clausura y de paso liderar la Tabla Anual en suelo uruguayo con cinco puntos de ventaja sobre su más directo perseguidor.

“Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club”, se indica en un comunicado emitido por el equipo.

Le puede interesar: Tabla Reclasificación, cupos a Libertadores y Sudamericana: Así quedó tras la derrota de Santa Fe en el clásico

Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano.



Agradecemos su trabajo estos meses en el club. pic.twitter.com/oaqyNDHVUU — Nacional (@Nacional) October 27, 2025

¿Cómo le fue a Peirano en Nacional?

Pablo Peirano asumió como director técnico de Nacional el 5 de abril de este año, luego de que fuera cesado Martín Lasarte. Desde ese momento dirigió 35 encuentros, en los que obtuvo 25 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Pese a esto, finalizó último en su grupo de Copa Libertadores, por lo que se despidió de ese certamen y de la posibilidad de avanzar a la Copa Sudamericana. Adicionalmente, perdió ante Peñarol la final del Torneo Intermedio, pocos días después fue goleado por ese mismo rival en el Clásico del Torneo Clausura y fue eliminado de la Copa AUF Uruguay por Plaza Colonia.

También puede leer: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras el clásico entre Santa Fe y Millonarios

Pablo Peirano en su paso como entrenador de Independiente Santa Fe. (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA Ampliar

Claro está que lidera la Tabla Anual con 5 unidades de ventaja sobre Peñarol y de quedar así, sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya. Allí se enfrentará al vencedor del mano a mano que disputarán el campeón del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura.

Curiosamente, desde el año 2020 y pese a haber conquistado la Liga en dos oportunidades, Nacional solo tuvo el mismo director técnico desde el principio hasta el final de la temporada en el año 2022.

¿Santa Fe es una posibilidad para Pablo Peirano?

Luego de la salida de Jorge Bava, quien curiosamente fue el que reemplazo en el cargo de director técnico a Pablo Peirano, Santa Fe quedó bajo el interinato de Francisco Delgado. Ahora bien, la directiva encabezada por Eduardo Méndez busca un perfil internacional para el cargo, teniendo en cuenta que el otro año disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este orden de ideas, habrá que esperar si finalmente hay contactos entre la institución y el entrenador uruguayo, recordando que la relación DT-jugadores fue bastante cercana, especialmente con el capitán Hugo Rodallega y Daniel Torres.

Es preciso recordar que con Peirano, el equipo bogotano fue subcampeón de la Liga Colombiana en 2024.