Cristian Cañozales envía certero mensaje a los hinchas de Millonarios: “¡Nos vamos a clasificar!”

Cristian Cañozales marcó el gol de la victoria en el clásico entre Millonarios y Santa Fe / @MillosFCoficial

Millonarios sigue soñando con la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. El cuadro albiazul ganó el primero de los cuatro partidos que tiene por delante en el calendario y debe mantener esa racha para meterse en la pelea por el título de fin de año.

Por ahora, el camino inició de la mejor manera, luego de vencer heroicamente a Santa Fe por la mínima diferencia. A pesar de haber jugado por más de media hora con un jugador menos (Dewar Victoria salió expulsado al 65′), el equipo capitalino terminó imponiéndose en la última jugada con el salvador tanto de Cristian Cañozales.

En diálogo con El VBAR Caracol, Cañozales llenó de elogios a Mackalister Silva, quien fue el que lo asistió en la jugada del gol, aprovechó además para revelar cómo fue su emotiva celebración y por último le dejó un claro mensaje a la hinchada de cara a lo que viene: “¡Nos vamos a clasificar!”.

“Desde antes del clásico, hablamos que quedan cuatro finales. Después del partido de Bucaramanga, era sacudirnos y sabíamos que no hay margen de error. Ya superamos la primera final, quedan tres y el equipo está motivado para salir a ganar el próximo partido”, comentó el atacante de 26 años.

Y complementó respecto a la mentalidad que hay en el grupo: “Todos estamos totalmente entonados, son tres finales que nos quedan y son a muerte, hay que ganarlas. No se puede más nada que ganar... ¡Nos vamos a clasificar!”

Así fue el gol de Cristian Cañozales en el clásico Santa Fe vs. Millonarios

Antes que nada, Cañozales dio detalles de lo que ocurrío previo a su ingreso al campo: “Cuando voy a entrar, nos expulsan al compañero (Dewar Victoria), entonces rápidamente tocó cambiar la estrategia. El profe me dijo que entraba por la banda, que ayudara mucho a defender con el 4-4-1 y, como necesitábamos ganar, cuando tuviéramos la pelota, me dijo que atacara los espacios”.

Al momento del gol, confesó “creo que Mackalister me tiró el centro”, más allá de que varios pensaron que el capitán había rematado a portería. “Él tiene mucha calidad y siempre trata de buscarme. Siempre me dice que le busque el espacio, que en cualquier momento resuelve y me la va a dar”, apuntó.

Finalmente, reveló la emotiva razón de su celebración a la tribuna: “Fue una emoción que no se siente todos los días. Precisamente, de ese lado del estadio estaba mi futuro esposa y fui a dedicarle el gol a ella. Estaba en uno de los palcos, entonces le hice el corazoncito y la inicial... Le pedí matrimonio hace dos semanas, ella es de Ibagué, pero nos conocimos en Medellín. Imagínese cómo es la vida”.

