América y Boyacá Chicó se quedan sin estadio para la fecha 18 de Liga Colombiana: esta es la razón

América de Cali en la fecha 14 de la Liga Colombiana 2025-II / @americadecali

Se terminó la fecha 17 de la Liga Colombiana con varios equipos que ratificaron su clasificación a los cuadrangulares y el descenso de Unión Magdalena, que el próximo año jugará en la segunda categoría del fútbol colombiano.

Ahora bien, aun sin iniciar la siguiente jornada, ya se presentan inconvenientes con la sede para un partido muy importante.

Este encuentro es entre Boyacá Chicó y América de Cali, que está programado por Dimayor para el jueves 30 de octubre a partir de las 6:10 de la tarde. Sin embargo, no se podrá jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, como estaba previsto inicialmente, según lo dio a conocer el periodista Sebastián Vargas.

Noticia en desarrollo: @Bogota no autorizó el partido del jueves, en el estadio El campín, @AmericadeCali vs @BCHICOFCOFICIAL .



Esperando decisiones de @Dimayor . pic.twitter.com/Q6eNJ5thLW — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈⛳ (@sebasperiodista) October 27, 2025

El cambio de sede de Tunja a Bogotá se habría dado por inconvenientes logísticos en el estadio La Independencia, cuando se dio el compromiso ante Nacional.

En este orden de ideas, no se podrá llevar a cabo en la capital de país, porque la comisión encargada no llegó a un acuerdo para que se preste el estadio, teniendo en cuenta el fin de semana de Halloween y las medidas de seguridad que tomará la ciudad.

De momento no hay escenario confirmado y los equipos tampoco han informado en dónde se jugará este partido, lo cierto es que deben tomar rápidamente la decisión, ya que se está a menos de tres días para que ruede el balón.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo boyacense llega a este duelo en la parte baja de la tabla, ocupa la decimoctava posición con 16 unidades, por lo cual ya están eliminados de los cuadrangulares. En la jornada anterior cayó 2-0 en su vista a Envigado y en la fecha 16 empataron 0-0 con Independiente Santa Fe.

Por su parte, América de Cali aún tiene posibilidades de pasar a las finales de este semestre, luego de ganarle a Junior en su visita a Barranquilla, sigue con vida, ya que tiene 23 puntos y se ubica en la novena posición de la tabla.