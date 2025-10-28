¿Quién era el hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá?

La tarde del lunes 27 de septiembre se registró un ataque sicarial en el restaurante El Corral, ubicado en la calle 51B con carrera 38,frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca, en la localidad de Teusaquillo, occidente de Bogotá.

En este atentado fue asesinado Carlos Yorelmy Duarte Díaz, un hombre de aproximadamente 52 años quien era un presunto miembro de redes internacionales de narcotráfico y lavado de activos.

Duarte fue abordado por desconocidos y recibió varios impactos de bala, según la información preliminar, este ataque se habría dado por un ajuste de cuentas vinculado a sus presuntos nexos delictivos.

Las investigaciones internacionales revelaron que el hombre habría sido vinculado en Argentina al escándalo conocido como “Narcoarroz”, en el cual cargamentos de cocaína eran ocultados en arroz para ser exportados hacia África.

Medios argentinos como el periodico El Clarín relataron que “los responsables eran una organización narco colombiana - nacida de la estructura del Cartel del Norte del Valle” que operaba en Argentina.

Además, en una investigación del diario detallaron antecedentes de este empresario en ese país que datan del 2015. Según esta lo señalan como la cabeza de una compañía llamada Internacional Trade & Comerce S.A.

Además, el medio de comunicación manifestó que el nombrado tenía una solicitud de captura internacional firmado por un juez federal.

Hasta el momento, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no han capturado responsables ni revelado avances públicos en esta investigación.