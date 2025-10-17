Hombre fue asesinado en la localidad de Kennedy: el CTI asumió la investigación

Colombia

Un hecho de violencia volvió a sacudir a Bogotá. En la tarde de este jueves, hacia las 5:30, se reportó un ataque con arma de fuego en la localidad de Kennedy, exactamente en el sector de San José Occidental.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima —un hombre de aproximadamente 45 años— recibió varios impactos de bala y perdió la vida en el lugar. Hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades.

“El CTI de la Fiscalía asumió la investigación”, confirmaron fuentes judiciales, que además adelantaron la recolección de videos de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Inseguridad y temor en la zona

Este hecho de violencia ha generado incertidumbre entre los residentes, ya que se registró en una zona con alta circulación de personas y presencia de locales comerciales.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y temen que, durante el ataque, algún disparo pudiera haber causado otra tragedia en los alrededores, donde también hay varios conjuntos residenciales.