En esta campaña estamos para derrotar a Petro y Uribe, no hacen, ni dejan hacer: Claudia López

AME2695. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/06/2025.- Fotografía de archivo del 30 de octubre de 2023 de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablando durante una rueda de prensa en el Palacio del Lievano en Bogotá (Colombia). La exalcaldesa de Bogotá Claudia López oficializó este martes que aspirará a la Presidencia de Colombia en 2026 al inscribir ante la Registraduría Nacional su propuesta 'Imparables', con la que buscará recolectar firmas que avalen su candidatura sin adscribirse a ningún partido. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Archivo / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Claudi López es una de las precandidatas que aspiran a la presidencia el próximo año. En su paso por Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, habló sobre lo que ha estado sucediendo en las campañas presidenciales, pues aseguró que no le interesa hacer alianzas, ya que uno de los objetivos más grandes de su campaña, es derrotar al petrismo y el uribismo.

En desarrollo.