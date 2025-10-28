En esta campaña estamos para derrotar a Petro y Uribe, no hacen, ni dejan hacer: Claudia López
En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, estuvo la precandidata, Claudia López, quien manifestó lo que hará en campaña en cuanto a derrotar al petrismo y el uribismo
Claudi López es una de las precandidatas que aspiran a la presidencia el próximo año. En su paso por Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, habló sobre lo que ha estado sucediendo en las campañas presidenciales, pues aseguró que no le interesa hacer alianzas, ya que uno de los objetivos más grandes de su campaña, es derrotar al petrismo y el uribismo.
En desarrollo.