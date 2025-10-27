“Rectoría de la Universidad del Atlántico queda en la misma casa política”: ministro Benedetti

Tras conocerse que Leyton Barrios fue designado como el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, las reacciones no se han hecho esperar y, una de ellas, fue la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló qua el cargo quedó “en la misma casa política”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“No me gusta la noticia para absolutamente nada, sigue quedando la rectoría en la misma casa política. Las universidades no están para que queden en las mismas casas políticas y yo creo que Leyton está inhabilitado porque la universidad que le acreditó que era profesor no cumplió los cuatro años que tenía que tener de docente”, dijo Benedetti.

Se abre la posibilidad de nuevas demandas

El jefe de la cartera del Interior no descartó que luego de conocerse la elección surtan nuevas demandas.

“Me imagino que se demandará penalmente ante la Procuraduría y muy seguramente vendrán sanciones porque el Ministerio de Educación dijo que no se votara el día de hoy, pero la falla fue del gobernador (Eduardo Verano), quien espero lo último para ganar”, agregó.

Ante el futuro de la institución de educación superior, Benedetti fue enfático en decir que “a mi me gustaría que una universidad se destacara porque va a traer la ilustración otra vez o porque va a traer más academia, no porque responda a x o y sector político”, dijo el ministro, quien explicó que “no tengo pelea con los Char”.

El jefe de la carta del Interior reconoció la derrota de su candidato (Wilson Quimbayo) y dijo que si los estudiantes van a protestar que lo “hagan sin violencia”.