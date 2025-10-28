Gobierno anuncia inversión para garantizar navegabilidad por el río Magdalena en 2026

El Ministerio de Transporte anunció una inversión de $248.633 millones para garantizar la navegabilidad, el dragado y la operación del río Magdalena.

Del total de los recursos, $206.596 millones son aportados por la Nación. Los recursos se destinarán a garantizar la operación en los tramos estratégicos del río:

$116.257 millones para el canal de acceso al puerto de Barranquilla.

$40.853 millones para el canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla.

$14.500 millones para el Brazo de Mompox.

La jefe de la cartera de Transporte agregó que se garantizará una adición de esos recursos entre diciembre y enero del 2026 para que no se frene el mantenimiento del río Magdalena.

Sobre el anuncio, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo que “antes se dejaba de contratar, quedaban 2, 3, 4 meses cesantes ese tipo de actividades, entonces cuando vuelve a haber un contrato de dragado de mantenimiento, pues se pierde todo lo que se había hecho antes, con enormes consecuencias. Eso pasaba antes, pero ya no ocurre, el Gobierno del cambio tiene un compromiso absoluto con mantener esas acciones de mantenimiento que contribuyen de manera muy importante”.

Por su parte Lucas Ariza, director de Asoportuaria, dijo que esto es “muy positivo” para el sector portuario, indicando que van más de 30 meses con óptimas condiciones en navegación, logrando la confianza de exportadores.

Ariza agregó las cargas que más se están moviendo son los graneles alimenticios, maíz, trigo, otros materiales como materia prima para el cemento, coque, materia prima para fabricar acero, carga liquida, asfalto, entre otras cargas.