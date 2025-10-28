Mintrabajo evalúa sancionar al club El Nogal por demora en pagos de salud y pensión de trabajadores

El ministerio de trabajo adelantó una reunión con directivos del club El Nogal en Bogotá, luego de recibir denuncias anónimas relacionadas con retiros de 70 trabajadores. En este espacio, se definió una ruta de trabajo para subsanar los hallazgos encontrados en una reciente inspección laboral.

El acompañamiento se centrará sobre la revisión de 70 terminaciones contractuales para identificar y reintegrar a trabajadores con estabilidad laboral reforzada, tales como madres cabeza de familia, personas con problemas de salud, prepensionados o en retén social.

Según el ministerio, el hallazgo más grave y que amerita sanción, y a lo que el Club se comprometió, es a ponerse al día de inmediato con los aportes en salud, pensión, y riesgos laborales.

“Dentro del informe se recopiló la información en seguridad y salud en el trabajo, que carece de los estándares mínimos y que se continúa analizando para ver si se diseña un plan de mejora en sus espacios laborales”, indica el ministerio.

También guiarán al club para ajustar el reglamento interno de trabajo a la nueva normatividad laboral.

“Reiteramos que si hay temas para mejorar, tenemos toda la voluntad en beneficio de los trabajadores”, dijo la presidenta de la Junta Directiva de la Corporación El Nogal, Sandra Neira.