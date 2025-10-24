Ejército desarticuló red de minería ilegal al servicio de las disidencias en Cauca

Popayán, Cauca

Tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía desmantelaron seis unidades de producción minera ilegal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

Durante la operación, los funcionarios ubicaron y destruyeron controladamente 16 motores, dos taladros y una electrobomba utilizadas para la extracción ilegal de material minero. Al parecer, estas actividades eran dirigidas por alias ‘Marlon’, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

“El resultado afecta de forma directa las finanzas del GAO-r Estructura Jaime Martínez, que obtenía cerca de 180 mil millones de pesos mensuales producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros en el norte del Cauca”, informó el teniente coronel Mario Alberto Celis, Comandante del Batallón de Montaña 8.

De igual forma, la intervención permitió frenar el daño ambiental progresivo sobre siete hectáreas, donde se calcula una remoción de 53.500 m³ de suelo y la tala de cerca de 2000 árboles. La recuperación de esta zona tendría un costo aproximado de 850 millones de pesos y más de 30 años para su regeneración vegetal.