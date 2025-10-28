Las lluvias y derrumbes amenazan con dejar incomunicado un municipio de Caldas con el Eje Cafetero

Manizales

La maquinaria amarilla del municipio de Salamina (Caldas) atiende la emergencia de un derrumbe que cae, constantemente, sobre la vía que comunica a Manizales y Pereira, para evitar el paso restringido o cierre total, sin embargo, el alcalde Manuel Fermín Giraldo, advierte que si continúan las fuertes precipitaciones, pueden quedar incomunicados.

“Tuvimos un deslizamiento en el sector de Cuatro Esquinas, lo removimos, por lo que tuvimos paso restringido. En esa parte hay un negativo, una falla desde hace varios años donde hemos venido trabajando con la Gobernación de Caldas para atender ese paso, aunque entendemos que tienen otros puntos críticos por atender en el departamento, pero esperamos que el proyecto que hay con la Secretaría de Infraestructura nos permita arreglar. Crea que si siguen las lluvias fuertes, sí tendríamos un taponamiento absoluto”.

El mandatario municipal, agrega que son precavidos en mantener la maquinaria cerca al lugar para estar preparados y despejar rápidamente, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. “Pedimos a los viajeros tomar precaución al desplazarse, especialmente cuando llueve, igualmente, no hacerlo en las noches o las madrugadas, ya que la maquinaria no siempre está disponible y transitar por allí genera incertidumbre durante la temporada de lluvias”, solicita el alcalde Giraldo.

Las otras carreteras que comunican a Salamina con La Merced, Pácora y Marulanda no presentan problemas en la movilidad.