Caldas ha ganado nueve medallas en los primeros días de los juegos intercolegiados

En la primera semana de los juegos intercolegiados, Caldas ha ganado nueve medallas en boxeo, atletismo y natación, principalmente, logrando siete en diferentes modalidades. Fernando Medina, coordinador de los juegos intercolegiados de Caldas, destaca que en poco tiempo, la delegación departamental ha hecho un buen papel.

Medallas obtenidas

Natación:

John Rojas: 200 metros espalda (bronce) y 400 metros combinado individual (bronce).

Samuel Villota: 1.500 metros libre (bronce) y 800 metros libre (bronce).

Marcela Quintero: 200 metros pecho (bronce).

Luciana Serna: combinado individual (plata).

Boxeo:

Nini Johana Cruz: 46 kg (bronce).

John Sebastián Serna: 46 kg (oro).

Atletismo:

Valeria Guzmán: heptatlón (plata).

“Además, tenemos participación de ajedrez, levantamiento de pesas y mañana llegará la delegación de tenis de mesa, es decir, apenas vamos en un 30 % de los juegos y el balance es muy positivo para nuestro departamento”, indica Medina.

Los juegos se desarrollarán hasta la primera semana de noviembre. En los próximos días, iniciará la participación de patinaje, bocha, ciclismo de pista, de ruta, BMX, tenis de campo, baloncesto prejuvenil femenino, balonmano prejuvenil femenino y bádminton.