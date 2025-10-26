Las autoridades hallan un depósito con 700 kilogramos de explosivos para minería ilegal en Caldas

Manizales

Una operación militar adelantada por tropas del Batallón Ayacucho y coordinada por la SIJÍN, dieron con el hallazgo de 700 kilogramos de explosivos que, presuntamente, serían utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Marmato, al noroccidente de Caldas.

“Mediante órdenes de allanamiento se procedió a la captura de dos personas y la ubicación de un depósito ilegal de explosivos a base de nitrato de amonio. En el lugar se encontraron 2.500 metros de mecha, más de 1.700 cartuchos de indugel plus AP, 34 detonadores comunes, una escopeta de doble calibre 16 y dos pistolas 9 milímetros, los cuales serían utilizados para mencionada actividad ilícita minera”, reporta el coronel John Fernando Martínez Tapias, comandante del Batallón Ayacucho.

Al parecer, el armamento y demás elementos provendrían de Antioquia, los cuales serían empleados por grupos delincuenciales para mantener actividades extractivas ilegales de oro que afectaban el medio ambiente y la riqueza natural de la región.

En el operativo, dos sujetos fueron capturados y dejados a disposición ante la Fiscalía General de la Nación para sus procesos de judicialización, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de la fuerzas armadas. Igualmente, el material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.