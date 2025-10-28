Junior vs. Santa Fe, juego clave por la fecha 18 de la Liga: fecha, hora y posibles alineaciones

¡Duelo clave para el León! Independiente Santa Fe viajará a la ciudad de Barranquilla para enfrentarse en el estadio Metropolitano con Junior, juego válido por la fecha 18 de la Liga Colombiana. El equipo capitalino está obligado a ganar sí o sí este partido para mantener la ilusión de clasificar a los cuadrangulares.

Para este compromiso, el Tiburón no podrá contar con Jermein Peña, quien salió lesionado en la derrota con América de Cali 1-2, en su lugar podría jugar Daniel Rivera Además, tampoco estará Guillermo Celis, debido a que completó 5 tarjetas amarillas y tendrá que pagar la fecha de sanción.

Por su parte, el León seguirá sin contar con Omar Frasica, quien tiene una lesión muscular del cuádriceps derecho, Yílmar Velásquez, que se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial, y David Ramírez Pisciotti.

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeisón Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno, Yimmi Chará; José Enamorado, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias

Posible alineación de Santa Fe

Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Ewil Murillo, Jhojan Torres; Alexis Zapata, Harold Santiago Mosquera; y Hugo Rodallega.

DT: Francisco López.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso se disputará este miércoles 29 de octubre a partir de las 6:10 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.