Medellín vs. Bucaramanga: prográmese acá con el partidazo de la zona alta de la liga colombiana

¡Partidazo de punteros! Atlético Bucaramanga visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, duelo válido por la fecha 18 de la Liga Colombiana. Ambos equipos solo piensan en conseguir los tres puntos,

El Poderoso de la Montaña necesita sumar los tres puntos en casa para buscar uno de los primeros lugares de la tabla y entrar en la pelea por el punto invisible. Por su parte, el Leopardo quiere la victoria para continuar liderando el torneo y poder conseguir un cupo a los campeonatos internacionales en la tabla de la reclasificación.

Historial entre ambos equipos

Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga se han enfrentado directamente en 15 ocasiones, el Poderoso es quien se lleva el saldo positivo tras conseguir 11 victorias, un empate y tres derrotas.

El último antecedente entre el equipo paisa y el bumangués fue el pasado 9 de mayo del presente año, juego que correspondió a la fecha 18 de la Liga Colombiana-I. La victoria se la llevó el equipo Leopardo 2-0 con anotaciones de Fernando Flores y Kevin Londoño.

Posible alineación de Independiente Medellín

Washington Aguerre; Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Ménder García y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo

Posible alineación de Atlético Bucaramanga

Aldaír Quintana; Bayron Duarte, Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Leonardo Flores, Fabián Sambueza; Kevin Londoño, Néyder Moreno y Luciano Pons

DT: Leonel Álvarez

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso se disputará este miércoles 29 de octubre a partir de las 6:10 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.