Huracán Melissa toca tierra en Jamaica: así es la trayectoria y daños por lluvias e inundaciones

Se prevé que el huracán afecte particularmente a Jamaica, Haití, parte de Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos. El pronóstico es que Melissa dejará las islas del Caribe durante la noche del jueves. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.

A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, la tormenta de categoría 5 sigue avanzando lentamente con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, lo que debería aumentar el riesgo de inundaciones catastróficas y condiciones peligrosas para la población.

En Caracol Radio le mostramos la ruta satelital del huracán y los efectos que tendrá en cuanto a vientos, lluvias y oleaje.

Vientos de más de 280 km/h

La experta en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, Anne Claire Fontan, informó de que los vientos alcanzarán los 280 kilómetros por hora, pero que habrá ráfagas de hasta 350 km/h a lo largo del día de hoy.

Vista satelital de los vientos del huracán Melissa en el Caribe. (Cortesía Windy / Caracol Radio) Ampliar

“Dentro del ojo del huracán, es probable que haya una destrucción estructural total”, indicó. Además, indicó que “es probable que hoy se produzca una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de la costa sur de Jamaica”, con alturas máximas que podrían alcanzar entre tres y cuatro metros.

Lluvias intensas en Haití y Jamaica

En término de lluvias, hay una afectación en toda la región, aunque la situación inmediata está en Jamaica. La OMM estima que este huracán provocará entre 350 y 750 milímetros de lluvia en partes de Jamaica, lo que equivale a tres veces el promedio mensual, y que puede provocar inundaciones repentinas, catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra.

Vista satelital del avance de las lluvias por el huracán Melissa en el Caribe. (Cortesía Windy / Caracol Radio) Ampliar

En Haití ya ha causado tres muertes.

Fuerte oleaje en todo el Caribe

El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba prevé que huracán Melissa provoque inundaciones en Santiago y toda la costa sur del tercio oriental de la isla.

Uno de los efectos del intenso huracán serán las fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, que generarán inundaciones ligeras en zonas bajas de este litoral.

Vista satelital del oleaje en el Caribe en medio del avance del huracán Melissa. (Cortesía Windy / Caracol Radio) Ampliar

A ello se suman las intensas precipitaciones previstas en el tercio oriental del país, especialmente peligrosas en zonas montañosas, añade la institución, que alertó de inundaciones y deslaves.

La vista al interior del ojo del Huracán

En medio del avance del huracán, la Comunidad del Caribe (Caricom) expresó su “profunda preocupación y solidaridad” con los Estados miembros y Estados miembros asociados a la organización, como Jamaica, Bahamas, Haití, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos.

“Elogiamos los esfuerzos de los organismos nacionales de gestión de desastres y los servicios de emergencia que han estado trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos”, afirmó en un comunicado la Caricom.

Así mismo, la Comunidad reiteró su compromiso con un esfuerzo colectivo para apoyar las labores de recuperación y reconstrucción tras el paso del ciclón; entre otras cosas, mediante la coordinación de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en caso de Desastre (CDEMA, por sus siglas en inglés).

Los afectados en el Caribe

El Programa Mundial de Alimentos prevé que más de 1,7 millones de personas necesitarían ayuda urgente en Haití, Jamaica y Cuba a causa del huracán Melissa. Se estima que la región caribe está ante un fenómeno “fuera de lo común y extremadamente peligroso”.

La directora regional de este programa de la ONU para América Latina y el Caribe, Lola Castro, dijo en una entrevista con la agencia EFE que las proyecciones arrojan que tanto en Jamaica como en Haití “unas 720.000 (personas en cada país) van a necesitar asistencia alimentaria”, mientras que en Cuba será unas 275.000.

En Jamaica habría que lidiar “con puertos y aeropuertos cerrados” o quizá “destruidos y comunicaciones con problemas”. En ese contexto habrá que “entrar comida a la isla” y dependiendo de “cómo responden los mercados, si están en funcionamiento” el PMA haría transferencias monetarias “rápidas para que las personas no sufran”.