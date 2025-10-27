Huracán Melissa se aleja de Colombia: se mantiene el monitoreo
Los niveles de alerta en varias regiones del norte del país, disminuyen
La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales informó que actualmente se mantiene el estado de “Aviso” para las islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y disminuye a estado de “Vigilancia”, los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Mismo estado de alerta para Sucre, Córdoba, y el Golfo de Urabá.
A pesar de que el fenómeno se aleja del territorio colombiano, se prevé una influencia sobre las condiciones de marea y oleaje en las islas Cayos del Norte.
Además, las lluvias persisten en el litoral Caribe Colombiano y áreas continentales, sin embargo, estarán asociadas principalmente a otros sistemas meteorológicos presentes en la región, y en menor medida al huracán Melissa.
“Los bomberos de Colombia, así como las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deben mantener activas sus acciones de prevención y monitoreo”, señaló el Capitán Edgar Hernán Molina, Director Nacional de Bomberos Encargado.