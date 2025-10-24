Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo afectaría a Cartagena este fin de semana?

La Alcaldía de Cartagena, a través de la OAGRD, informa a la ciudadanía sobre la evolución de la Tormenta Tropical Melissa, de acuerdo con los reportes del IDEAM y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el IDEAM, Melissa se localiza en el centro del mar Caribe, aproximadamente a 614 kilómetros al norte de Cartagena, con vientos máximos sostenidos de 74 km/h, presión mínima central de 1001 mb y movimiento lento hacia el este-sureste (1.9 km/h).

Este fenómeno no representa afectación directa para Cartagena; sin embargo, podrían presentarse lluvias de variada intensidad, vientos moderados y aumento del oleaje durante la tarde y noche de hoy, especialmente en zonas costeras e insulares.

Cartagena se mantiene en alerta amarilla, en estado de aviso y monitoreo preventivo ante la evolución del sistema ciclónico.

La OAGRD, junto al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, mantiene activos los protocolos de vigilancia, coordinación y respuesta, en articulación con la Sala Nacional de Crisis del SNGRD, realizando seguimiento permanente a esta situación.