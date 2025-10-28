Huracán Melissa EN VIVO 🔴: octubre 28 Siga el minuto a minuto de la trayectoria e impacto

Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica al acercarse el huracán Melissa, que podría causar destrucción “masiva”, la peor registrada en la isla según su primer ministro.

La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, “probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en las costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN.

Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a Jamaica, donde se espera que toque tierra durante el día de hoy.

Siga el minuto a minuto del Huracán Melissa:

9:06 am: El Huracán Melissa continúa fortaleciéndose según lo reporta el Centro Nacional de Huracanes

9:06 am: El Huracán Melissa continúa fortaleciéndose según lo reporta el Centro Nacional de Huracanes

8:05 am: Melissa se fortalece a medida que la pared norte del ojo se acerca a la costa sur de Jamaica.

8:05 am: Melissa se fortalece a medida que la pared norte del ojo se acerca a la costa sur de Jamaica.

7:03am: La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió que el paso del huracán Melissa, de categoría 5, dejará al menos 1,5 millones de personas afectadas en Jamaica.

Anne Claire Fontan, experta en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, dijo que es…

6:52 am: El ojo del huracán Melissa, de categoría 5 extremadamente peligroso, se acerca al oeste de Jamaica.

6:52 am: El ojo del huracán Melissa, de categoría 5 extremadamente peligroso, se acerca al oeste de Jamaica.

4:34 am: El Centro Nacional de Huracanes hace un llamado a los habitantes de Jamaica para permanecer resguardados.