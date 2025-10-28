Huracán Melissa: ¿por qué ocurren y cuáles son los daños que pueden causar estos fenómenos?

Los huracanes o ciclones tropicales son fenómenos naturales que ocurren en mar abierto, sobre todo en aguas cálidas, y tienden a tener un desplazamiento progresivo hacia las costas de algunos países. Se caracterizan principalmente por tener un sistema giratorio que va acompañado de flujos grandes de viento, lluvia y hasta de descargas eléctricas.

Estos tienen una característica en especial, y es que en el centro, o como mejor se le conoce, “el ojo”, es donde se concentra toda la fuerza de este “remolino”. Es allí que se agrupa una mayor cantidad de agua que golpea con rudeza lo que se llegue a atravesar.

Pese a ello, hay una ventaja sobre estos fenómenos, pues los huracanes pueden llegar a ser monitoreados por institutos que se dedican al estudio de estos eventos naturales que pueden llegar a ser mortales. Además, si el seguimiento a estos eventos son continuos durante su paso, se puede evitar un daño mayor hacia la comunidad.

Si bien existe información detallada sobre lo que son y cómo pueden llegar a impactar dentro de ciudades y zonas costeras, es importante saber cómo nacen y los daños que pueden llegar a causar cuando son agresivos.

¿Por qué ocurren los huracanes?

Los huracanes pueden llegar a ser mortales cuando se acercan con demasiada fuerza a zonas costeras o playas, ya que la fuerza que posean puede arrasar con ciudades o provincias que estén establecidas en estos territorios. Según un artículo publicado por National Geographic España, estos se dividen por fases que tienen una serie de condiciones por las cuales se forman. Estas son alguna de las razones del porqué ocurren:

La temperatura del agua del mar: si las aguas del océano superan los 26 °C, se produce una evaporación significativa y un aporte de humedad a la tormenta que se está formando que hace que llegue a tener una constitución sólida y acabe formando un huracán.

si las aguas del océano superan los 26 °C, se produce una evaporación significativa y un aporte de humedad a la tormenta que se está formando que hace que llegue a tener una constitución sólida y acabe formando un huracán. Distancia al ecuador: no hay huracanes en el ecuador y esto es debido a la fuerza de Coriolis, ya que sin ella los huracanes no se formarían. Dicha fuerza aparece cuando la rotación terrestre sobre su eje es máxima en los polos y mínima en el ecuador , los huracanes no pueden formarse alrededor del 5º norte y sur del ecuador.

no hay huracanes en el ecuador y esto es debido a la fuerza de Coriolis, ya que sin ella los huracanes no se formarían. Dicha fuerza aparece cuando , los huracanes no pueden formarse alrededor del 5º norte y sur del ecuador. La cizalladura del viento: la cizalladura ocurre cuando el cambio es repentino en la velocidad del viento, es allí que puede llegar a formarse un huracán. Para que pueda mantenerse un huracán es necesario que exista una baja cizalladura, especialmente en las capas altas, puesto que, si no ocurre, la parte inferior se desacopla de la superior.

la cizalladura ocurre cuando el cambio es repentino en la velocidad del viento, es allí que puede llegar a formarse un huracán. Para que pueda mantenerse un huracán es necesario que exista una baja cizalladura, especialmente en las capas altas, puesto que, si no ocurre, la parte inferior se desacopla de la superior. Alta humedad: es necesario que se mantengan los valores altos de humedad relativa desde la superficie hasta los niveles medios de la atmósfera.

es necesario que se mantengan los valores altos de humedad relativa desde la superficie hasta los niveles medios de la atmósfera. La onda tropical: los huracanes, sobre todo los del Atlántico, se originan en la costa africana, pues es allí donde se dan las condiciones necesarias para empezar su formación: las ondas del este o tropicales que generan tormentas. Si esta onda encuentra las condiciones anteriores, se amplificará y evolucionará a una tormenta tropical o huracán.

¿Qué daños pueden llegar a causar estos huracanes?

Los huracanes son fenómenos agresivos que pueden llegar a causar múltiples daños e impactos negativos, no solo para las personas, sino para las infraestructuras que, luego, cuestan un monto de dinero alto a la hora de reconstruirlo. Estos son algunos daños que pueden producir:

Inundaciones por lluvias torrenciales.

Daños a la infraestructura.

Interrupción de servicios públicos.

Pérdidas humanas y desplazamiento.

Es por ello que las personas deben de contar con kits de emergencia, como tener comida y agua potable mientras pasa, se recomienda que si hay daños significativos, o si alguien resultó herido, se acuda a las autoridades competentes.

