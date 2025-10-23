Ideam lanza alerta por el paso de Melissa: hay riesgo de fuertes lluvias y tormentas eléctricas

En los últimos días, se formó una nueva tormenta tropical en el mar Caribe que recibió el nombre de ‘Melissa’, cuyo trayecto ha ido avanzando en dirección noroeste, es decir, con rumbo hacia zonas como Jamaica o el archipiélago de San Andrés.

Si bien su recorrido es de solamente 3 kilómetros por hora y sus vientos son débiles, las autoridades se encuentran en alerta ante los posibles cambios que pueda tener este sistema tropical en los próximos días. Más allá de las precipitaciones y las tormentas eléctricas que pueda generar en los países cercanos al mar Caribe, existe la posibilidad de que se convierta en un huracán de categoría 3 o incluso superior.

“Se espera que este sistema predomine en el centro de la Cuenca durante las próximas 24 horas, influyendo en las condiciones del Caribe central y oriente, donde se están presentando condiciones de temporal, con vientos que superan los 80 kilómetros por hora. Esto puede afectar las condiciones de viento y mar en sectores marítimos en el centro y el oriente del Caribe colombiano”, señaló el Ideam.

¿Qué riesgo podría representar la tormenta Melissa para Colombia?

Aunque la tormenta Melissa avanza lejos de las costas colombianas, el Ideam indica que hay regiones como los Cayos del norte del archipiélago de San Andrés que se encuentran en fase de alistamiento, al igual que el litoral norte de la región Caribe, es decir, los departamentos de La Guajira y Magdalena. En cuanto a las demás regiones, el estado de alerta es “en aviso”.

“Se espera que durante el día de hoy (23 de octubre) se presente un aumento gradual en la velocidad del viento y se mantenga la altura significativa de la ola (4,5 metros) sobre la zona marítima del norte y centro del litoral Caribe colombiano, producto del moderado gradiente de presión en el centro del Caribe tras la presencia de la tormenta tropical Melissa”, explica la Dirección General Marítima.

¿Cómo se verá afectado el clima en Colombia por la presencia de Melissa?

De acuerdo a las alertas emitidas por el Ideam, la presencia de Melissa podría generar afectaciones en el clima o en el movimiento del mar en departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba o Sucre. Estas pueden ser entre moderadas y ligeras.

Por otra parte, estas alteraciones pueden ser incluso más fuertes en La Guajira y Magdalena, así como en algunas zonas de la isla de San Andrés, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir los protocolos correspondientes en caso de que ocurra un desastre natural.

¿Qué puede pasar para que Melissa se convierta en un huracán?

Para que una tormenta tropical pase a ser un huracán requiere la influencia de otros sistemas meteorológicos como puede ser un frente frío o la inmersión de una corriente de aire, ya que estos factores pueden hacer que su velocidad aumente. De lo contrario, solamente puede provocar fuertes precipitaciones sobre las regiones terrestres que están a su paso.

Según explica el Centro Nacional de Huracanes, en Estados Unidos, Melissa es el decimocuarto ciclón tropical con nombre que se forma en el Atlántico en lo que va corrido del 2025.